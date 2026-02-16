Два города в Запорожской области остались без электричества

Минэнерго Запорожской области: Мелитополь и Энергодар остались без света

Мелитополь, Энергодар и несколько других населенных пунктов Запорожской области остались без электроснабжения. Об этом сообщает минэнерго региона.

По информации пресс-службы министерства, света также нет в Куйбышевском, Васильевском, Веселовском и Акимовском муниципальных округах.

«Расчетное время полного восстановления электроснабжения — в течение текущего дня, при условии сохранения безопасной обстановки и отсутствия дополнительных технологических осложнений», — говорится в сообщении.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что из-за удара противника по энергообъектам в регионе частично пропали свет и тепло.

Чиновник уточнил, что отопления и электричества нет в пяти муниципальных образованиях области и частично в Брянске. Все аварийные бригады начали работу, подключают резервные мощности и восстанавливают подачу тепла и света.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород, повреждена энергетическая инфраструктура.