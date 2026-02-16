Стало известно, что может увеличить доходность золота

Финансист Мольдерф: ослабление рубля добавит к доходности золота 15% в 2026 году

Снижение курса рубля в 2026 году может добавить к доходности золота дополнительные 15–20%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.

«Рублевая цена золота — это результат одновременного действия двух сил: роста стоимости металла в долларах и динамики курса национальной валюты. Прогнозируемое ослабление рубля до 85–95 за доллар в 2026 году может создать для российского инвестора эффект «двойной выгоды»: рост золота в долларах будет усилен ростом курса доллара к рублю, потенциально добавляя к доходности дополнительные 15–20%. Следовательно, решение о покупке должно учитывать обе траектории. Золото обладает уникальным долгосрочным свойством сохранять и приумножать стоимость. Был беспрецедентный рост на 17% за январь», — отметил Мольдерф.

По его словам, историческая ретроспектива демонстрирует, что любые существенные падения цены металла были явлением временным, за которым неизменно следовало не только полное восстановление, но и обновление исторических максимумов.

По прогнозу UBS, в 2026 году цена 31 г золота поднимется до $6,2 тыс., а Bank of America ожидает достижения уровня в $6 тыс. уже к весне 2026 года. Долгосрочные прогнозы, например, от Yardeni Research, говорят о возможности достижения $10 тыс. к концу десятилетия.

По данным Investing.com, 14 февраля 31 г золота стоил чуть более $5 тыс.

