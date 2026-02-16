Размер шрифта
В Новосибирске муж бабушки надругался над маленькой внучкой

В Новосибирске мужчину арестовали за надругательство над внучкой
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Новосибирске избрали меру пресечения 63-летнему россиянину, которого подозревают в надругательстве над малолетней родственницей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в 2018 году. В тот момент фигурант был мужем бабушки ребенка. Точный возраст жертвы насилия не уточняется, но известно, что ей не было 14 лет.

Следователи настаивали на аресте мужчины. В результате суд отправил пожилого россиянина под арест до 11 апреля 2026 года.

До этого в Бразилии под стражу отправили пастора евангелической церкви, который насиловал трех своих внучек, которым он не приходился дедушкой биологически.

Священнослужителя арестовали после того, как на него в полицию поступили четыре отдельных жалобы. Помимо внучек, пострадала еще одна девочка, но кем она приходилась пастору неизвестно.

Ранее женщина отравила мужа, когда узнала, что он изнасиловал ребенка.
 
