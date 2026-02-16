Названа одна из тем переговоров по Украине в Женеве

ТАСС: на переговорах по Украине будет обсуждаться энергетическое перемирие

На предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет обсуждаться энергетическое перемирие. Об этом в беседе с ТАСС сообщил западный источник.

«Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет поднят», — сказал он.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия на переговорах в Женеве.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выбор этого швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Первый раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд переговоров состоялся там же 4–5 февраля.

Ранее в МИД РФ заявили об отсутствии реакции от Киева на ряд предложений Москвы.