Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

В Турции поделились ожиданиями от предстоящих переговоров по Украине в Женеве

Аналитик Озер: переговоры в Женеве могут определить контуры мира на Украине
UAE Ministry of Foreign Affairs/Reuters

Предстоящие переговоры России, Украины и США в Женеве могут определить контуры мирного соглашения и возможного референдума, что откроет путь к завершению конфликта. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политолог и аналитик Энгин Озер.

По его словам, предстоящая встреча больше напоминает переговоры в Стамбуле, чем формат Абу-Даби. Состав делегаций и присутствие военных экспертов говорят о приближении к четкому определению границ и параметров соглашения, считает политолог.

Озер предположил, что процесс переходит в прикладную фазу, и обсуждение гарантий безопасности уступает место более конкретным вопросам вроде линии разграничения и механизмов контроля. При этом эксперт обратил внимание на отсутствие утечек о ходе переговоров. Поэтому сторонам удалось сосредоточиться на согласовании деталей без публичной риторики.

Озер допустил, что Украина может вынести возможное соглашение на референдум, чтобы придать ему легитимности. В случае достижения рамочного успеха следующий этап может завершиться формированием проекта соглашения и запуском процедуры его утверждения, указал он.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выбор этого швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее в США поделились ожиданиями от предстоящих переговоров по Украине в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!