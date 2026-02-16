В Турции поделились ожиданиями от предстоящих переговоров по Украине в Женеве

Аналитик Озер: переговоры в Женеве могут определить контуры мира на Украине

Предстоящие переговоры России, Украины и США в Женеве могут определить контуры мирного соглашения и возможного референдума, что откроет путь к завершению конфликта. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политолог и аналитик Энгин Озер.

По его словам, предстоящая встреча больше напоминает переговоры в Стамбуле, чем формат Абу-Даби. Состав делегаций и присутствие военных экспертов говорят о приближении к четкому определению границ и параметров соглашения, считает политолог.

Озер предположил, что процесс переходит в прикладную фазу, и обсуждение гарантий безопасности уступает место более конкретным вопросам вроде линии разграничения и механизмов контроля. При этом эксперт обратил внимание на отсутствие утечек о ходе переговоров. Поэтому сторонам удалось сосредоточиться на согласовании деталей без публичной риторики.

Озер допустил, что Украина может вынести возможное соглашение на референдум, чтобы придать ему легитимности. В случае достижения рамочного успеха следующий этап может завершиться формированием проекта соглашения и запуском процедуры его утверждения, указал он.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выбор этого швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее в США поделились ожиданиями от предстоящих переговоров по Украине в Женеве.