Губерниев признался в любви итальянской биатлонистке после ее победы на Олимпиаде

Губерниев признался в любви итальянке Виттоцци после ее победы на Олимпиаде

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на победу итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци в гонке преследования на Олимпиаде в Италии.

«Моя любимка Лиза Виттоцци — олимпийская чемпионка!!! Ура!!!» — написал Губерниев.

Для 31-летней Виттоцци это золото стало первым в карьере на Олимпийских играх. Ранее в ее активе была бронза Игр 2018 года в Пхенчхане, а также серебро, завоеванное в смешанной эстафете на нынешней Олимпиаде в Италии. Виттоцци стала первой олимпийской чемпионкой по биатлону, представляющей Италию.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее в Италии намекнули на предвзятость судей в оценке проката Гуменника на ОИ.