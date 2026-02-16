Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

В Германии заявили, что Украина уходит для Европы на второй план

Spiegel: Украина уходит для Европы на второй план из-за кризиса отношений с США
Virginia Mayo/AP

Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности показала, что у Запада нет плана по поддержке Украины, а для Европы эта проблема уходит на второй план. К такому выводу пришел журнал Der Spiegel.

В материале отмечается, что у европейцев нет ни малейшего представления о собственных планах и инициативах по завершению конфликта на Украине. Остается неясным, как могут выглядеть возможные гарантии безопасности Киеву, говорится в тексте.

По оценке авторов, в Мюнхене казалось, что европейцы упускают Украину из виду, будто бы конфликт отошел на второй план. Основное внимание было уделено трансатлантическим отношениям Европы и США, пишет Der Spiegel.

Отдельно в тексте отмечается, что в Европе все больше растет недовольство руководством ЕС, которое отстранилось от разрешения серьезных вопросов. В частности, европейские политики начали открыто критиковать курс, продвигаемый главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не играет особенно активной роли в решении важнейших вопросов, выходящих за рамки торговой политики. Оценка Верховного представителя Каи Каллас еще более резкая», — сообщает Der Spiegel.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции поучаствовали более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее на Западе пришли к неутешительным выводам об отношениях Европы и США.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!