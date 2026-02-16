В Германии заявили, что Украина уходит для Европы на второй план

Spiegel: Украина уходит для Европы на второй план из-за кризиса отношений с США

Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности показала, что у Запада нет плана по поддержке Украины, а для Европы эта проблема уходит на второй план. К такому выводу пришел журнал Der Spiegel.

В материале отмечается, что у европейцев нет ни малейшего представления о собственных планах и инициативах по завершению конфликта на Украине. Остается неясным, как могут выглядеть возможные гарантии безопасности Киеву, говорится в тексте.

По оценке авторов, в Мюнхене казалось, что европейцы упускают Украину из виду, будто бы конфликт отошел на второй план. Основное внимание было уделено трансатлантическим отношениям Европы и США, пишет Der Spiegel.

Отдельно в тексте отмечается, что в Европе все больше растет недовольство руководством ЕС, которое отстранилось от разрешения серьезных вопросов. В частности, европейские политики начали открыто критиковать курс, продвигаемый главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не играет особенно активной роли в решении важнейших вопросов, выходящих за рамки торговой политики. Оценка Верховного представителя Каи Каллас еще более резкая», — сообщает Der Spiegel.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции поучаствовали более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее на Западе пришли к неутешительным выводам об отношениях Европы и США.