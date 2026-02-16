В Кропивницком (бывший Кировоград) в центральной части Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«Слышны звуки взрывов», — говорится в посте.

Подробностей не приводится.

Воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена в 4:16.

До этого сообщалось о взрыве в Николаеве на юге Украины.

Накануне в Конотопе Сумской области республики был уничтожен объект городской инфраструктуры. Налеты на населенный пункт начались с 17:00. Конотоп атаковали до 10 беспилотников и баллистические ракеты. В городе был слышен сигнал тревоги и взрыв. Из жителей при налетах никто не пострадал, но Конотоп остался без света.

В этот же день Черноморск и Одесса были частично обесточены из-за аварийной ситуации. Из-за этого без света остались некоторые объекты критической инфраструк//www.gazeta.ru/social/news/2026/02/15/27854857.shtmlтуры и часть потребителей.

Ранее Зеленский призвал выслать живущих на Западе граждан РФ и их близких.