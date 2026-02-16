Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В центральной части Украины произошли взрывы

В украинском Кировограде после воздушной тревоги произошли взрывы
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Кропивницком (бывший Кировоград) в центральной части Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«Слышны звуки взрывов», — говорится в посте.

Подробностей не приводится.

Воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена в 4:16.

До этого сообщалось о взрыве в Николаеве на юге Украины.

Накануне в Конотопе Сумской области республики был уничтожен объект городской инфраструктуры. Налеты на населенный пункт начались с 17:00. Конотоп атаковали до 10 беспилотников и баллистические ракеты. В городе был слышен сигнал тревоги и взрыв. Из жителей при налетах никто не пострадал, но Конотоп остался без света.

В этот же день Черноморск и Одесса были частично обесточены из-за аварийной ситуации. Из-за этого без света остались некоторые объекты критической инфраструк//www.gazeta.ru/social/news/2026/02/15/27854857.shtmlтуры и часть потребителей.

Ранее Зеленский призвал выслать живущих на Западе граждан РФ и их близких.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!