Загитова рассказала, как критика ее заводит

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как воспринимает критику в свой адрес. Ее слова приводит VOICE.

«Я сейчас чувствую потребность одеваться по-разному. Это один из способов самовыражения. И мне нравится реакция людей, даже отрицательная, это заводит еще больше. Думаю, те, кто порицает мои эксперименты, возможно, хотели бы и над своей внешностью их проводить, но боятся», — сказала Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь стала ведущей этого шоу в новом сезоне.

