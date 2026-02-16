Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Пожар в поселке Волна Темрюкского района полностью потушен

Пожарные полностью ликвидировали пожар в поселке Волнае Краснодарского края
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Возгорание в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края полностью потушено. Об этом сообщил Telegram-канал оперштаба региона.

«По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35 мск, в 06:00 мск возгорание полностью потушено», — говорится в сообщении.

Возгорание возникло в результате атаки беспилотников.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при ночной атаке БПЛА были повреждены терминалы черноморского порта Тамань, находящегося в поселке Волна. Чиновник назвал ситуацию в населенном пункте самой сложной. Кроме терминалов, там были повреждены резервуар с нефтепродуктами и склад.

По его словам, два жителя края госпитализированы после ранений. При налете в Сочи урон получил и частный жилой дом. Также пострадала котельная в селе Юровка. Из-за ударов на Кубани возникли два пожара. Оперштаб региона сообщал, что суммарная площадь двух очагов возгораний, возникших в поселке Волна в результате ночной атаки, составляла 2,2 тыс. кв. м.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!