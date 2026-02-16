Пожар в поселке Волна Темрюкского района полностью потушен

Возгорание в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края полностью потушено. Об этом сообщил Telegram-канал оперштаба региона.

«По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35 мск, в 06:00 мск возгорание полностью потушено», — говорится в сообщении.

Возгорание возникло в результате атаки беспилотников.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при ночной атаке БПЛА были повреждены терминалы черноморского порта Тамань, находящегося в поселке Волна. Чиновник назвал ситуацию в населенном пункте самой сложной. Кроме терминалов, там были повреждены резервуар с нефтепродуктами и склад.

По его словам, два жителя края госпитализированы после ранений. При налете в Сочи урон получил и частный жилой дом. Также пострадала котельная в селе Юровка. Из-за ударов на Кубани возникли два пожара. Оперштаб региона сообщал, что суммарная площадь двух очагов возгораний, возникших в поселке Волна в результате ночной атаки, составляла 2,2 тыс. кв. м.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.