В трех регионах России продлили особый формат сдачи ОГЭ и ЕГЭ

В Белгородской, Брянской и Курской областях продлили особый порядок сдачи ЕГЭ

В Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году сохранится особый формат проведения государственной итоговой аттестации. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, решение принято в связи с нестабильной ситуацией в приграничных регионах и исходя из приоритета безопасности школьников и педагогов.

Министр уточнил, что выпускники смогут самостоятельно выбрать формат: сдавать ОГЭ или ЕГЭ либо получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.

Такой порядок будет распространяться на школы, включенные в специальный приказ с перечнем образовательных организаций, для которых предусмотрено исключение, заключил Кравцов.

Досрочный период ЕГЭ планируется провести с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля.

1 июня выпускники сдадут историю, литературу и химию, 4 июня — русский язык, 8 июня — математику базового и профильного уровней, 11 июня — обществознание и физику, 15 июня — биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам, 18 и 19 июня — информатику и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Ранее Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для своих вузов на 2026/2027 учебный год.