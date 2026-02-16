Европе предрекли «большую трагедию» из-за трансгендеров

Решения европейских политиков по вопросам смены пола и расширения прав трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) приведут к большой трагедии. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил о стратегии, которая была представлена Еврокомиссией в октябре 2025 года и обозначила курс на отмену любых возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола. Володин отметил, что подобные правила сегодня действуют уже в 20 странах Европы.

«Чем это закончится — объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии», — написал спикер ГД.

Володин считает, что это «европейское сумасшествие и помешательство» не прекратится до тех пор, пока у власти в Европе находятся сегодняшние политики. По его словам, они открыто «фиксируют свои планы по превращению людей в суррогатов» в виде постановлений и законов.

До прихода к власти Дональда Трампа в США наблюдалась похожая ситуация. Однако в январе 2025 года нынешний американский лидер подписал указ о признании в стране исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. В документе говорилось, что пол человека является неизмененным, поскольку он основан на фундаментальной и неоспоримой реальности.

Трамп также запретил трансгендерам служить в армии США и принимать участие в женских спортивных соревнованиях. Кроме того, он распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению.

Ранее страны Европы скорректировали правила поездок в США из-за антитрансгендерной политики.