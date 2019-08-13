Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при крушении самолета в Нелькане
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Президент России Владимир Путин посмертно наградил учительницу Ольгу Лапоникову, спасшую девочку во время крушения самолета L-410 в Нелькане. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Лапоникова была награждена медалью «За спасение погибавших».
Уточняется, что женщина накрыла девочку своим телом, тем самым погибла сама.
Ляпоникова была педагогом-психологом муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Нелькан Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что единственную выжившую в авиакатастрофе L-410 девочку выписали из больницы.