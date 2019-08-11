Россияне назвали лучшие страны для первой поездки за границу

Названы лучшие страны для первого путешествия за рубеж. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса российского сервиса по бронированию авиабилетов.

По мнению большинства опрошенных, самые подходящие для первого путешествия за границу страны — это Турция и Чехия.

Отмечается, что с Турцией лучше всего начать свое знакомство со средиземноморских курортов, попробовав отдохнуть в отелях по системе «все включено». Уточняется, что эта страна подходит для начинающих путешественников, так как в ней отдыхает много русских и языковых барьеров у туристов не должно возникнуть.

Согласно результатам исследования, Чехия подходит для первой поездки за границу, потому что авиабилеты в страну из России недорогие. Кроме того, лететь в Прагу недалеко.

По информации агентства, в список лучших стран для первой заграничной поездки также вошли: Италия, Финляндия, Франция, Египет, США, Германия.

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