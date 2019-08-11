Столкновение мусульман и полиции произошло в Иерусалине

Столкновение мусульман и израильской полиции произошло на Храмовой горе в Иерусалиме, передает ABC News.

Около 80 тысяч мусульман собрались на молитву в честь праздника Ид аль-Адха или Курбан-Байрам.

Праздник совпал с иудейским постом 9-го ава, но верующих не пропустили на молитву. У горы начались волнения и полиция стала разгонять собравшихся.

В результате пострадали по меньшей мере 14 человек.

Для разгона применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.