Минздрав назвал регионы России, где больше всего страдали от ожирения в 2018 году

Министерство здравоохранения России огласило регионы страны, в которых жители больше всего страдали от ожирения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что наиболее страдающим от ожирения регионом является Курганская область (более 935 на 100 тыс. населения).

Второе место в списке занял Алтайский край с показателем в 867,8 случаев впервые установленного диагноза ожирения, а затем идет Ульяновская область (849,7).

Уточняется, что по другую сторону списка оказалась Якутия. Также наименьшее количество случаев ожирения зафиксировано в Приморском крае и Белгородской области.

Ранее сообщалось, что https://www.gazeta.ru/social/news/2019/08/07/n_13312807.shtmlтелеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета.