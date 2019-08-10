Более миллиона эвакуированы из-за приближающегося к Китаю тайфуна

На востоке Китая эвакуированы более миллиона человек, поскольку там находятся потенциально опасные районы, которые могут пострадать от тайфуна «Лекима». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что природная стихия обрушилась на побережье провинции Чжэцзян около города Вэньлин в ночь с 9 на 10 августа.

Уточняется, что в восточных провинциях будут наблюдаться сильные ливни и шквалистый ветер. Скорость ветра в некоторых районах может достигать 50 м/с.

Несмотря на то, что тропический циклон постепенно теряет свою силу, он представляется опасность для Шанхая, в котором была проведена масштабная эвакуация в прибрежных районах.

Кроме того, в провинции Чжэцзян приостановлено все паромное сообщение и отменено несколько сотен авиарейсов.

Ранее сообщалось, что тайфун «Лекима» приближается к Китаю.