Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением

Российский Минздрав рассказал, где в России живут наиболее здоровые люди. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область. Самые плохие результаты оказались у жителей Алтайского края, Санкт-Петербурга и Карелии.

Уточняется, что больше всего новых болезней было зарегистрировано в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.

Ранее главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров рассказал, что около 12 тыс. случаев онкозаболеваний в год в России связаны с профессиональной деятельностью.