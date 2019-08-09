Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды
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На Украине из-за непогоды без электричества остались 205 населенных пунктов, передает «112 Украина».
По данным ГосЧС, отключение произошло в ночь на 9 августа.
Так в Сумской области без света остались 95 населенных пунктов; в Киевской области — 38; В Черкасской области — 26; в Черниговской области — 22; в Житомирской области — 21, а в Кировоградской области — 3.
Отмечается, из-за непогоды оборвало линии электропередач. В результате от удара током погиб человек и пострадал ребенок, его госпитализировали.