Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды

На Украине из-за непогоды без электричества остались 205 населенных пунктов, передает «112 Украина».

По данным ГосЧС, отключение произошло в ночь на 9 августа.

Так в Сумской области без света остались 95 населенных пунктов; в Киевской области — 38; В Черкасской области — 26; в Черниговской области — 22; в Житомирской области — 21, а в Кировоградской области — 3.

Отмечается, из-за непогоды оборвало линии электропередач. В результате от удара током погиб человек и пострадал ребенок, его госпитализировали.