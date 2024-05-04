Кудрявцева сравнила себя с Зюгановым: «Всю жизнь где-то рядом с успехом»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что не считает себя звездой и пошутила, что готова сломать вторую ногу ради большего хайпа. Слова знаменитости передает «СтарХит».

«Ну действительно, я не актриса, не певица. Я как Зюганов — всю жизнь где-то рядом с успехом. Вот и шутить не умею!» — заявила знаменитость на юмористическом шоу «Звезды»,

Кудрявцева также сравнила себя с Владимиром Лениным: она считает, что у них одинаковый талант — хорошо сохраняться. При этом, подчеркнула телеведущая, она не может конкурировать на проекте с Филиппом Киркоровым из-за популярности артиста. Телеведущая пояснила, что ягодицы Киркорова обсуждают чаще, чем ее лицо.

Напомнил, что в феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. Сообщалось, что ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу. Телеведущая заявляла, что похудела на два килограмма после инцидента, поскольку не могла есть из-за сильной боли.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

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