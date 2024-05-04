Крупный турецкий банк вновь ужесточил условия открытия счетов россиянам

DenizBank, один из крупнейших банков Турции, ужесточил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять такие заявки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают гражданам России получать карты в турецких банках.

Один из собеседников издания рассказал, что DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России. По его словам, из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна.

«Счет невозможно открыть даже с наличием вида на жительство и прописки в Турции. Банк делает исключения только клиентам с большим депозитом от $100 тыс. и выше», — добавил он.

Информацию агентству подтвердила и другой посредник, Елена Чернышова.

«Даже наличие ВНЖ и местной прописки не гарантирует открытие счета, поэтому с наличием полного пакета документов россиянам проще обратиться в другой банк», — отметила она.

2 мая крупный турецкий государственный банк Ziraat опроверг информацию о наличии запрета на открытие счетов для граждан России.

В марте Ziraat начал массово запрашивать у российских клиентов идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для предоставления данных о налоговом резидентстве.

Ранее банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и закрыли счета российским клиентам.