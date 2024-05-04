Президент Лаоса посетит парад Победы 9 мая в Москве

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет с визитом в РФ для того, чтобы посетить парад в честь 79-летия Победы в Москве 9 мая. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Лаоса в Москве.

«Можем сообщить о таком визите», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что День Победы 9 Мая является священным событием для всех граждан РФ.

2 мая сообщалось, что Военная техника выдвинулась на репетицию парада Победы в Москве. Парад Победы, как и обычно, пройдет в Москве 9 мая. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в параде примут участие более 9 тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.

Опрос, проведенный сервисом для изучения семейной истории Famiry, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показал, что большинство — 86% — россиян уделяют особое внимание изучению истории семьи времен Великой Отечественной войны. А 63% согласны с утверждением, что именно изучение судеб предков в период Великой Отечественной войны пробудило в них интерес к дальнейшему исследованию семейной истории.

Ранее сообщалось, что в школах России пройдут ко Дню Победы «Разговоры о важном».