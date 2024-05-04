В Харькове произошел взрыв

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги, которую объявили в Харьковской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — отметил глава города.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 10:00 мск. Сирены продолжают звучать до сих пор.

Утром в субботу, 4 мая, стало известно, что российские военные ударили по складу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.