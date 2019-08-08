В Останкино назвали причину сбоя вещания

В Москве произошел сбой нескольких телеканалов из-за технических работ, сообщает «Интерфакс».

По данным Российской телевизионной радиовещательной сети, в Москве проводились технические работы и на это время сигнал был отключен.

На данный момент сигнал уже запущен, телезрителям необходимо переподключиться.

Ранее сообщалось, что телеканалы прервали вещание на несколько минут чтобы оповестить население о штормовом предупреждении в Москве. Также отмечалось, что Останкино работает в штатном режиме.