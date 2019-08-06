Неизвестные избили и облили девушку кислотой в Москве

В Москве в результате нападения девушка 1997 года рождения получила ушибы и химические ожоги. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, в ночь на 5 августа неизвестные напали на девушку, избили ее и облили едкой жидкостью.

Уточняется, что у пострадавшей диагностировали ушибы, а также кровоподтеки предплечья и химические ожоги лица с кистями рук.

Врачи оказали девушке всю необходимую помощь, а сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности злоумышленников.

Ранее сообщалось что в Марселе бездомная облила посетителей бара соляной кислотой.