Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов

Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что женщина не оплатила 127 штрафов на общую сумму около миллиона рублей.

Штрафы ГИБДД были выписаны пилоту за превышения скорости и неправильную парковку. Уточняется, что правонарушения женщина совершала в разных регионах страны.

Поясняется, что женщина погасила задолженность в тот же день, когда не смогла отправиться в качестве второго пилота в международный рейс.

Ранее сообщалось, что россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубеж.