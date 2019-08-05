Роспотребнадзор нашел нарушения в более 135 партиях минералки с 2017 по 2019 год

В более чем в 130 партиях минеральной воды Роспотребнадзором были обнаружены нарушения обязательных требований, включая требования маркировки. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.

Отмечается, что нарушения были выявлены в рамках проводимой проверки в период с 2017 года по первое полугодие 2019 года.

Уточняется, что в общей сложности были проверенны около 300 тыс. партий минеральной воды весом более 245 тыс. тонн.

Из них с нарушениями оказались 135 партий минеральной воды, общим весом более 32 тонн.

Ранее сообщалось, что в России предложили сделать особую маркировку для воды, чтобы избавиться от подделок.