Роспотребнадзор нашел нарушения в более 135 партиях минералки с 2017 по 2019 год
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В более чем в 130 партиях минеральной воды Роспотребнадзором были обнаружены нарушения обязательных требований, включая требования маркировки. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.
Отмечается, что нарушения были выявлены в рамках проводимой проверки в период с 2017 года по первое полугодие 2019 года.
Уточняется, что в общей сложности были проверенны около 300 тыс. партий минеральной воды весом более 245 тыс. тонн.
Из них с нарушениями оказались 135 партий минеральной воды, общим весом более 32 тонн.
Ранее сообщалось, что в России предложили сделать особую маркировку для воды, чтобы избавиться от подделок.