NBC сообщил об обнаружении тела сестры стрелка из Огайо
В США правоохранительные органы проинформировали о том, что сестра Коннора Беттса, которого подозревают в стрельбе в Дейтоне, была найдена застреленной в машине вместе с другом. Об этом сообщает NBC.
В ходе происшествия в Дейтоне погибли 10 человек, включая стрелка. В результате стрельбы в Эль-Пасо умерли 20 человек.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отреагировал на трагические происшествия в американских штатах Техас и Огайо. В своем послании российский лидер принес соболезнования президенту США Дональду Трампу по поводу трагических инцидентов со стрельбой в городах Эль-Пасо и Дейтон.