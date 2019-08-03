В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России

Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нетипичная температура для регионов России в августе связана с высоким стационарным циклоном над Уралом.

По словам синоптика, холодные воздушные массы приходят в среднюю полосу с арктических широт.

Причиной аномальной летней погоды являются глобальные изменения климата, сопровождающееся потеплением в северных и полярных районах.

Вильфанд подчеркнул, что в экваториальных районах температура почти не меняется.

По его мнению, необычные погодные процессы связаны также с перемещением воздушных масс по оси север — юг. В связи с этим в европейской части России лето стало холодным, а на востоке России наоборот теплым.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +18°С.