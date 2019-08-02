Американка подхватила инфекцию от собаки и лишилась конечностей

В США Мэри Трейнер из штата Огайо лишилась всех конечностей после того, как она заразилась тяжелой инфекцией через слюну собаки. Об этом сообщает телеканал Fox 8.

Как отмечается, женщина вернулась из отпуска на Карибах, когда она почувствовала себя плохо.

Она начала испытывать сильную боль в спине, а также тошноту. После этого у нее резко упала температура, и ее госпитализировали.

Вскоре у нее началось развитие сепсиса. Врачи были вынуждены ввести женщину в кому, но у нее началась гангрена.

В итоге, ей ампутировали ноги выше колен и кисти, чтобы инфекция не распространилась дальше.

Оказалось, что у американки были бактерии Capnocytophaga, которые встречаются в слюне собак и кошек. Врачи полагают, что женщина погладила какую-то собаку, и та ее облизнула, передав ей бактерии.

Ранее сообщалось, что в Теннесси собака спасла хозяйку от змеи.