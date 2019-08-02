Школьница выпала из окна дома на юго-западе Москвы

Школница выпала из окна дома в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел в доме на улице Панферова.

Уточняется, что девочке было 12 лет. Она находится в реанимации.

Обстоятельства инцидента выясняются.