Губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Иркутский губернатор Сергей Левченко прокомментировал критику президента России Владимира Путина из-за недоработок в ликвидации последствий наводнения.

Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ранее Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу приступил к ликвидации наводнения в регионе.

Левченко заявил, что хорошую работу по восстановлению подтвердила правительственная комиссия. По его словам, работающие в зоне ЧС люди «не спят ночами».

Комментируя слова о том, что гуманитарная помощь сбрасывалась в воду, Левченко сообщил, что расследование не подтвердило подобные случаи.