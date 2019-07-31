Губернатор ответил на критику Путина после наводнения
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Иркутский губернатор Сергей Левченко прокомментировал критику президента России Владимира Путина из-за недоработок в ликвидации последствий наводнения.
Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Ранее Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу приступил к ликвидации наводнения в регионе.
Левченко заявил, что хорошую работу по восстановлению подтвердила правительственная комиссия. По его словам, работающие в зоне ЧС люди «не спят ночами».
Комментируя слова о том, что гуманитарная помощь сбрасывалась в воду, Левченко сообщил, что расследование не подтвердило подобные случаи.