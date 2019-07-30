Мясо неизвестного происхождения оказалось в российских детсадах

В Ставрополье Россельхознадзор выявил нарушения, которые были допущены ветеринарной службой региона во время оформления говядины в детсадах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, в детские сады поступило мясо неизвестного происхождения, которое могло принадлежать больным животным.

Уточняется, что ветеринары при попустительстве оформляют документы на просроченную продукцию.

Согласно пресс-службе ведомства, в детские муниципальные учреждения поступило 437 кг говядины, чье происхождение невозможно было установить.

Кроме того, выяснилось, что в убойный пункт поступают животные, у которых выявлен целый ряд заболеваний.