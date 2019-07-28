Почти 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 23.22, во Внуково задержано 23 рейса. В аэропорте Домодедово задержано 17 рейсов и семь отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержано 18 рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что 14 самолетов не смогли сесть в Екатеринбурге.