Почти 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Согласно данным на 23.22, во Внуково задержано 23 рейса. В аэропорте Домодедово задержано 17 рейсов и семь отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержано 18 рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что 14 самолетов не смогли сесть в Екатеринбурге.