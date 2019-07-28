14 самолетов не смогли сесть в Екатеринбурге

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Грузовой самолет АН-225 «Мрия» во время показательного полёта на пятом Международном... Грузовой самолет АН-225 «Мрия» во время показательного полёта на пятом Международном...
Грузовой самолет АН-225 «Мрия» во время показательного полёта на пятом Международном...
Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это произошло из-за метеоусловий, так как город накрыл плотный туман, синоптики объявили штормовое предупреждение.

Самолеты ушли на запасные аэродромы – в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган.