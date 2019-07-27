Люди погибли при крушении самолета в Подмосковье

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Серпуховском районе Московской области, передает РИА «Новости».

На борту находились пилот и пассажир, они погибли.

Ранее сообщалось, что возле деревни Дракино самолет упал в карьер с водой и затонул.