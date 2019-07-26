Экипаж задержанного танкера прибыл в Краснодар

Моряки танкера Nika Spirit, который был задержан Службой безопасности Украины в порту Измаил, приземлились в Краснодаре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Международной федерации транспортных рабочих.

По имеющимся данным, теперь они отправятся домой.

Уточняется, что вопросами освобождения и доставки экипажа домой занимался руководитель компании «Альтомар Шиппинг», являющейся владельцем танкера, Александр Шувалов. Он отправился прямиком в Измаил как только произошел инцидент и, по сообщениям, до сих пор остается там.

Ранее о задержании танкера рассказал старший механик.