Замглавы Чехова обвинили в получении взятки на 70 млн рублей

Замглавы Чехова Дмитрия Фриша обвиняют в получение взятки в виде двух участков земли стоимостью 70 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

Ранее суд поместил чиновника под домашний арест за превышение должностных полномочий.

По информации следствия, в действиях Фриша выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности, и в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ – «Получение взятки».

Вскоре он будет вызван в допрос по этому делу.