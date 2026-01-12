Размер шрифта
Долиной установили срок для добровольной передачи квартиры Лурье

Адвокат Свириденко: ФССП дала Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры
Илья Питалев/РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) дала певице Ларисе Долиной пять дней, чтобы добровольно передать ключи от проданной квартиры новой владелице Полине Лурье. Об этом сообщила ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Пристав возбудил производство, и Долиной дано пять дней на добровольное исполнение решения», — сказала адвокат.

Сторона Лурье обратилась в ФССП, чтобы принудительно выселить Долину из квартиры. Такое решение было принято после того, как артистка вновь сорвала сроки передачи ключей от проданной ею недвижимости: она или ее законный представитель должны были сделать это 9 января, однако договоренность была сорвана.

По данным Telegram-канала Mash, сейчас Долина вместе с дочерью и внучкой находится на отдыхе в Абу-Даби. Они живут в пятизвездочном отеле на острове Саддият. В программе: бассейны, спа, массажи, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями, говорится в публикации. Как стало известно журналистам, в Россию знаменитость вернется только 20 января, поэтому сама сможет передать ключи Лурье не раньше этого числа.

Ранее юрист заявил об угрозе Долиной из-за затягивания с передачей квартиры.

