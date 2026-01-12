Размер шрифта
Сын Кадырова прокомментировал сообщения о драке на соревновании по борьбе

Ахмат Кадыров: на турнире в Грозном возник локальный конфликт, драки не было
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения о столкновении на юниорском чемпионате России в Грозном, отметив, что СМИ раздувают масштабы произошедшего и о массовой драке речи не идет.

По словам Ахмата Кадырова, который является вице-премьером и министром спорта республики, средства массовой информации не удостоверились в подлинности данных и сделали акцент на «незначительном происшествии между двумя участниками соревнований, причиной которого стало неспортивное поведение одного из них».

«Мы все понимаем, что на спортивных площадках подобные ситуации могут возникать, особенно среди юных атлетов, которые иногда не контролируют свои эмоции. Не следует придавать этому инциденту межнациональный характер или выставлять его как массовую драку. На видео видно, что в конфликте участвовало всего несколько человек, в то время как остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих», — написал Кадыров.

Конфликт разгорелся сразу после поединка между Турпалом Алхоевым, представлявшим Чеченскую Республику, и Давидом Ваниевым из Северной Осетии. Словесная перепалка со стороны Ваниева в адрес Алхоева спровоцировала последнего на агрессивные действия.

Ранее в российском городе на турнире по MMA произошла массовая драка.

