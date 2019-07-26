Убийцу женщины в Раменском проверяют на причастность к другим преступлениям

Подозреваемого в зверском убийстве жительницей подмосковного Раменского, проверяют на причастность к еще одному преступлению, совершенному на территории Республики Крым, передает ТАСС.

Подозреваемый 1981 года рождения оказался ранее судим.Уточняется, что во время задержания мужчина оказал активное сопротивление.

Представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники правоохранительной службы изъяли у подозреваемого охотничий нож со следами бурого цвета.