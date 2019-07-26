Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу

Правоохранители проверяют информацию, что сотрудница московского пункта обмена валюты, которая похитила у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть территорию России, сообщил РИА Новости информированный источник.

«Сейчас проверяется информация, что обвиняемая покинула территорию России на туристическом автобусе», - сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник рассказал РИА Новости, что кассира объявили в федеральный розыск.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе московской полиции, в пункт обмена валют в Елисеевском переулке зашел директор одной из фирм вместе с инкассаторами, решив обменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги и сказала, что нужной суммы нет, и попросила подождать на улице. Затем она скрылась с деньгами.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, преступнице грозит до десяти лет колонии.