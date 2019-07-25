Суд запретил работать аэропорту Летова

Азовский районный суд Омской области запретил пользоваться взлетно-посадочной площадкой аэродрома имени музыканта и поэта Егора Летова. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, земельный участок, где размещен аэродром предназначен для ведения сельского хозяйства, однако с него регулярно систематически выполнялись полеты воздушных судов.

«По иску Омского транспортного прокурора Азовский районный суд Омской области запретил использовать земельный участок не по целевому назначению», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что владелец аэродрома оштрафован на 30 тыс. рублей из-за эксплуатации местности не по назначению и невыполнения обязанностей по рекультивации земель.

Ранее сообщалось, что в «Гражданской обороне» раскритиковали идею назвать аэропорт именем Летова.