На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные применили технологию воздушного разминирования

Минобороны: российские инженеры провели воздушное разминирование в зоне СВО
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Российские инженеры применяют технологию воздушного разминирования в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.

Такая технология уничтожения взрывоопасных предметов используется, когда прямое разминирование саперами невозможно, отметили в ведомстве.

«Военные инженеры изготавливают специальные накладные заряды, которые операторы воздушных беспилотных систем с помощью дронов доставляют и с высокой точностью сбрасывают на обнаруженные мины и самодельные взрывные устройства», — рассказали в Минобороны.

Именно таким способом были разминированы маршруты выдвижения штурмовых групп десантников в Запорожской области при выполнении задач по освобождению сел Приморское и Степногорск, добавили в министерстве.

Как рассказал сапер с позывным «Фикс», отступая Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют дистанционное минирование с помощью дронов «Баба-яга». Противник задействует запрещенные противопехотные мины, мины-ловушки, которые удается удачно обезвредить с применением воздушного разминирования.

Ранее военный эксперт обвинил ВСУ в минировании Красноармейска минами-ловушками.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами