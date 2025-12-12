Российские военные применили технологию воздушного разминирования

Российские инженеры применяют технологию воздушного разминирования в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.

Такая технология уничтожения взрывоопасных предметов используется, когда прямое разминирование саперами невозможно, отметили в ведомстве.

«Военные инженеры изготавливают специальные накладные заряды, которые операторы воздушных беспилотных систем с помощью дронов доставляют и с высокой точностью сбрасывают на обнаруженные мины и самодельные взрывные устройства», — рассказали в Минобороны.

Именно таким способом были разминированы маршруты выдвижения штурмовых групп десантников в Запорожской области при выполнении задач по освобождению сел Приморское и Степногорск, добавили в министерстве.

Как рассказал сапер с позывным «Фикс», отступая Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют дистанционное минирование с помощью дронов «Баба-яга». Противник задействует запрещенные противопехотные мины, мины-ловушки, которые удается удачно обезвредить с применением воздушного разминирования.

Ранее военный эксперт обвинил ВСУ в минировании Красноармейска минами-ловушками.