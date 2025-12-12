На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о возвращении «осени» после недолгой зимней погоды

Синоптик Шувалов: метели и снег в Москве быстро сменятся осенним ненастьем
Илья Питалев/РИА Новости

В Москве после сегодняшнего снегопада ожидаются метели и даже небольшие морозы. Однако такая зимняя погода в столичном регионе продлится недолго – вскоре ее вновь сменит осеннее ненастье, предупредил в беседе с НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Сегодня моросящий дождь постепенно переходит в мокрый снег, после 18 часов вечера местами начнется метель с сильным северным и северо-западным ветром, порывы которого достигнут 15-17 м/с. Завтра, 13 декабря, сильный ветер сохранится, к нему добавится гололедица.

Причем постепенно будет холодать: так, сегодня к вечеру ожидается уже до -4 градусов, завтра ожидается -5 градусов, а к понедельнику температура воздуха опустится до -8…-10 градусов, сообщил Шувалов. Это будет пик похолодания, который снова сменится волной тепла, отметил он.

«Во вторник уже снова возвращение осенней погоды. Потом будет очередная волна тепла. Скорее всего, в декабре будет еще одно похолодание, скачки температур будут, но какие они будут – пока сложно сказать», — заключил синоптик.

Ранее Гидрометцентр сообщил москвичам о дожде с переходом в снег, метели и сильном похолодании.

