Оксана Самойлова рассказала о проблемах с дочерью: «Страшнейшие периоды»

Блогерша Самойлова заявила, что ей удалось наладить отношения с дочерью Ариелой

Блогерша Оксана Самойлова рассказала о проблемах в отношениях со старшей дочерью Ариелой. О трудностях она рассказала в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

«С 13 до 13 с половиной лет мы проживали страшнейшие периоды», — призналась она, добавив, что речь шла о жизни ребенка.

По словам 37-летней Самойловой, ей удалось наладить отношения с Ариелой, только приняв ее «со всеми темными сторонами, загонами и тараканами».

При этом, подчеркивает Самойлова, проблемы в семье были всегда несмотря на идеальные фотографии в сети.

В октябре стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться. Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

Недавно Самойлова заявила, что чувствовала себя матерью Джигана. Об этом она также рассказала в реалити-шоу от Medium Quality «Быть Джиганом и Оксаной» в VK Видео.

Ранее Джиган и Самойлова впервые после развода появились на одном мероприятии.