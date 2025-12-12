На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ объяснили подачу иска к бельгийскому депозитарию Euroclear

Подача иска ЦБ к Euroclear связана с планами бессрочной заморозки активов
true
true
true
close
Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Банк России подаст иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, в котором хранятся €180 млрд замороженных активов регулятора, в том числе из-за планов Еврокомиссии по бессрочной заморозке средств. Об этом регулятор сообщил ТАСС.

Иск поступит в Арбитражный суд Москвы в пятницу, 12 декабря.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

Ожидается, что этот шаг позволит «подготовить почву» для дальнейшего использования средств. Еврокомиссия хочет использовать доходы от активов РФ для предоставления Украине кредита на сумму около €90 млрд в ближайшие два года.

В настоящее время для заморозки российских активов требуется ежеквартальное (каждые шесть месяцев) единогласное продления санкций всеми странами-членами ЕС, что создает препятствия, так как Венгрия может блокировать решение.

Ранее в ЕС придумали, как обойти вето Венгрии в вопросе заморозки российских активов.

