Стала известна судьба горевшего детского лагеря в Хабаровском крае

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Детский лагерь, в котором произошел убивший четырех детей пожар, решили закрыть в Хабаровском крае. Об этом сообщила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, передает ТАСС.

Как отмечается, сроки окончания работы лагеря не называются, однако Кузнецова отметила, что в настоящее время всех детей эвакуируют из лагеря.

Также министр подчеркнула, что с детьми продолжают работать 11 психологов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске объявят траур по погибшим в сгоревшем лагере.

Пожар произошел 22 июля.