Стала известна судьба горевшего детского лагеря в Хабаровском крае
Детский лагерь, в котором произошел убивший четырех детей пожар, решили закрыть в Хабаровском крае. Об этом сообщила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, передает ТАСС.
Как отмечается, сроки окончания работы лагеря не называются, однако Кузнецова отметила, что в настоящее время всех детей эвакуируют из лагеря.
Также министр подчеркнула, что с детьми продолжают работать 11 психологов.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске объявят траур по погибшим в сгоревшем лагере.
Пожар произошел 22 июля.