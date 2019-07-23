Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Сообщается, что медики сделали петербурженке кесарево сечение.

После завершения хирургического вмешательство на свет появились трое мальчиков и одна девочка.

Как отмечается, мама имеет хорошее самочувствие. При этом медики добавили, что малыши дышат самостоятельно.

Ранее сообщалось, что школьница родила в ходе экзамена.