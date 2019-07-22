Названы подробности смертельного пожара в детском лагере

Сотрудники туристической базы в Хабаровском крае, где произошел пожар в детском палаточном лагере, слишком поздно вызвали пожарных, передает ТАСС.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пожар начался ночью. Работники и охрана пытались сами его потушить, у них не получилось, только после этого они вызвали пожарных, в итоге огонь охватил значительную площадь», — сказал источник.

Он добавил, что персонал не занимался активным спасением детей, которые были предоставлены сами себе в момент пожара.

В палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошел пожар, из 26 палаток 20 сгорели, погиб один ребенок и еще четыре получили травмы.